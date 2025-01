Roma studente accoltellato a Testaccio è stabile | oggi esce dalla terapia intensiva

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Èlofilippinoieri in piazzadopo una lite a scuola e ricoverato nel reparto didell'ospedale San Camillo. Il decorso prosegue senza complicazioni e a quanto apprende l'Adnkronos Salute dovrebbe essere dimessoquesto pomeriggio per essere trasferito in reparto ordinario. Le .