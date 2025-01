Lapresse.it - Roma, oncologia pediatrica: il progetto F.A.R.O. di Peter Pan ODV per supportare le famiglie

Leggi su Lapresse.it

Ha preso il via ilF.A.R.O. (Fuori dall’ospedale: Aiuto, Risorse e Orientamento), l’iniziativa con cui l’associazionePan ODV allarga parte dei propri servizi di supporto allecon bambini e adolescenti malati di cancro, residenti ae nel Lazio. A questeche non sono ospiti delle sue case di accoglienza e che hanno bambini e adolescenti con una diagnosi di tumore, sarà dunque offerto: un presidio territoriale dedicato e il numero verde 800600604 della “Linea Faro”; supporto psicologico sia per i bambini e per gli adolescenti che per l’intera famiglia; uno sportello socio-giuridico per aiutare lenella scelta dei servizi e con le pratiche burocratiche e legali; un servizio di navette da e per i luoghi di cura. Ilè finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria per i bambini affetti da malattia oncologica e delle loropreviste dall’Avviso n.