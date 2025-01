Ilgiorno.it - Ritrovo di pregiudicati, il questore chiude bar

Condotte illegali edi, liti e risse in strada, danneggiamenti o schiamazzi molesti, aggressioni e lesioni e una situazione generale di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma anche serate con dj set, che trasformavano di fatto il locale in una discoteca, senza autorizzazioni. È la lunga lista di contestazioni che hanno condotto ieri mattina alla sospensione dell’attività per 30 giorni del pub Civico XV di via Viganò, zona caserme a Como. Il provvedimento, emesso daldi Como Marco Calì, è stato eseguito da polizia e carabinieri, sulla scorta anche dei numerosi interventi della Squadra Volante della polizia e del Radiomobile dei carabinieri. Tutti accadimenti raccolti nella relazione messa a punto dalla Divisione di Polizia Amministrativa, dopo aver tenuto sotto osservazione il locale per un periodo.