Salernotoday.it - Regionali 2025, Fico (M5S) ora frena: "Non ci sono nomi sul tavolo"

Leggi su Salernotoday.it

"Non vorrei deludere nessuno ma in questo momento non c'è alcun nome sul. La cosa più importante oggi è costruire una coalizione larga che batterà la destra in Regione Campania, una coalizione progressista, riformista, civica e che deve parlare e discutere di una visione programmatica.