Rapporto Sport 2024 Mollicone FdI | 16 mln di italiani fanno sport regolarmente

(Adnkronos) – “Questo è unentusiasmante, che dimostra quanto il mondo delloabbia raddoppiato rispetto agli altri settori in quanto apporto al Pil un +12,6%. Sono aumentati glichein maniera regolare: 16 milioni, rispetto al passato sono aumentati moltissimo; si sono ridotti i sedentari del 35% e sono aumentati anche gli addetti: +478mila addetti, che dimostra quanto sia vitale, vivo e in aumento anche grazie al lavoro die Salute e del ministero”. Così, Federico, presidente CommissioneCamera dei Deputati, in occasione della presentazione del “” redatto dae Salute e dall’Istituto per il Creditoivo e Culturale, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma. Talerappresenta l’analisi sul sistemaivo italiano, basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata e che avrà tre focus principali: il “PIL dello”, la “Domanda-Offerta diin Italia” e gli “Investimenti e l’impatto sociale nello”.