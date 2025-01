Rapporto Sport 2024 contributo al Pil dell’13% e aumenta numero italiani attivi al 648%

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ stato presentato questa mattina ilche ha evidenziato l’apporto delloal Pil nazionale, la domanda e l’offerta diin Italia, gli investimenti e l’impatto sociale dello.L’analisi di sistema si è basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata presentata dall’Istituto per il Creditoivo e Culturale e dae Salute alla presenza del vice premiere e ministro degli esteri Antonio Tajani e del Ministro per loe i Giovani, Andrea Abodi.Il settore delloha raggiunto nel 2022 in Italia una dimensione economica rilevante pari a 24,7 miliardi di euro, in crescita del +12,6% rispetto all’anno precedente, con unal Pil nazionale dell’1,38%. Nel 2022 la crescita del Valore Aggiunto rispetto all’anno precedente è stata superiore a quella registrata dal complesso dell’economia italiana (+12,6% rispetto a +6,8%).