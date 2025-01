Ecodibergamo.it - «Rampa» e auto ariete: spaccata da Tiziana Fausti. In due minuti rubati abiti e borse di Dior - Foto/Video

PIAZZA DANTE. In tre in azione all’1.15 della notte tra giovedì e venerdì: l’spinta oltre la barriera in ferro. Bottino ingente, indaga la polizia. La titolare: «Il problema è che di sera il centro è deserto».