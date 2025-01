Trentotoday.it - Quotidiani ai detenuti: "Perché no nelle Rsa?". Bagarre tra sindaco e Fratelli d’Italia

Leggi su Trentotoday.it

fanno litigare l’amministrazione di Trento e l’opposizione consiliare di. Il dito puntato, in questo senso, non è però contro qualche articolo, bensì contro l’iniziativa della giunta Ianeselli che ha stanziato 5mila euro per l’abbonamento annuale ae.