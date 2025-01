Novaratoday.it - Quanto è inquinata l'acqua che beviamo?

Leggi su Novaratoday.it

sono inquinate le nostre acque?Greenpeace ha effettuato campionamenti in tutta Italia per scoprirei Pfas (sostanze poli- e per-fluoroalchiliche) sono presenti nell'che. Le molecole più diffuse in Italia sono risultate, nell’ordine, il cancerogeno Pfoa, seguito dal.