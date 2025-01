Ilrestodelcarlino.it - Pubblicato il calendario dei corsi sicurezza sui luoghi di lavoro

Prosegue l’attività formativa del Servizio Ambiente edi Confartigianato della provincia di Ravenna, che ha realizzato eildeidi formazione per laneidiin programma per tutto l’anno 2025, scaricabile sul sito www.confartigianato.ra.it. È inoltre possibile richiedere l’organizzazione didi formazione ’customizzati’ anche presso la sede delle aziende richiedenti, per utilizzatori di particolari attrezzature e su rischi specifici, così come formazione in e-learning e videoconferenza, nonchè formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali.