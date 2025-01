Pianetamilan.it - PSG, il primo allenamento di Kvaratskhelia nella Capitale | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Khvichaè il colpo del PSG in questo calciomercato invernale. Ecco il suocon la squadra di Luis EnriqueKhvichaè il colpo del PSG in questo calciomercato invernale. Ecco il suocon la squadra di Luis Enrique, preceduto dall'accoglienza di rito dai componenti dello spogliatoio dei capitolini in questo