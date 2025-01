Progetti | Uil e Teatro San Carlo insieme per l’iniziativa Giovani in scena

Leggi su Ildenaro.it

Sensibilizzare i ragazzi sul valore culturale e artistico del, per promuovere i mestieri legati a questa realtà del lavoro e rafforzare il legame con il patrimonio culturale del Massimo partenopeo. E’ l’obiettivo di ‘in: Scoprire l’arte, i mestieri e il fascino del’, il progetto della Uil, realizzatoalSandi Napoli. L’appuntamento, in collaborazione con le Officine San, è inserito nell’ambito di un progetto formativo più ampio, denominato Go Beyond, promosso dalla Uil, giunto alla quinta edizione, che coinvolge, ogni anno, centinaia diper approfondimenti su lavoro, economia, sociale, innovazione. Oggi, oltre 30 ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno visitato le Officine San, un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, per comprendere come la cultura possa trasformare spazi cittadini in luoghi di innovazione e crescita professionale.