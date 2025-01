Iodonna.it - Prima candidatura agli Academy Awards per la sua interpretazione in "Conclave". Ma il cinema italiano è deluso per l'esclusione di "Vermiglio"

(askanews) – Non ce l’ha fatta il film l’di Maura Delpero a entrare nella cinquina dei candidati all’Oscar per il miglior film straniero. Quest’anno però ci sarà Isabella Rossellini candidata come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes indi Edward Berger. È laOscar per la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Oscar: tutti gli italiani presentatori e vincitori guarda le foto Le nomination per i 97esimi premi Oscar sono state annunciate a Los Angeles e si capisce che, anche se i candidati per il miglior film sono dieci, la vera sfida sarà tra The Brutalist di Brady Corbet, Emilia Pérez di Jacques Audiard,di Edward Berger, Anora di Sean Baker, A Complete Unknown di James Mangold.