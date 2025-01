Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione alluvioni, la teoria degli sbarramenti

Credo che per le emergenze alluvionali che affliggono l'Italia siano necessari oltre agli studi anche il buonsenso. Sono convinto che sia possibile prevenire tutte le, realizzando nel tratto a monte del corso d'acqua, che trattengono l'acqua in eccesso, rispetto a quella sopportabile dal tratto a valle, rilasciandola con gradualità nei giorni successivi. La prima obiezione riguarda la capacità di questi bacini temporanei. Per questo io credo che si possa intervenire su più punti; ad esempio, sul Ravone, che tanti danni ha provocato a Bologna, che ha un corso di 5 chilometri (4 prima di raggiungere l'abitato), si possono sicuramente realizzare tre, capaci di contenere la pioggia di qualunque evento meteorologico estremo. Quanto tempo e quante risorse servono? Realizzando glicon elementi prefabbricati (modello container) riempiti di terra, si possono completare le opere in poco tempo e con costi contenuti.