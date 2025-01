Fanpage.it - Presto la rivoluzione nelle Metro di Roma: tornelli e biglietto da timbrare in entrata e in uscita

Leggi su Fanpage.it

Come ha annunciato l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, tra le richieste di finanziamento che arriveranno al Mit c'è anche un piano per l'installare i'antievasione', ine in, in tutte le 75 stazioni dellapolitana diper un valore di 33 milioni di euro.