Ternitoday.it - Più luci, sicurezza e un minibus elettrico per raggiungere il centro di Terni: le sfide anti crisi del commercio

Leggi su Ternitoday.it

e vivibilità delvanno di pari passo. Per questo il coordinamento delle associazioni e dei comitati di via dispinge su una serie di proposte per “migliorare ilstorico della città” e, di conseguenza, il. “Che vive un momento particolare, ma non.