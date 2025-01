Lanazione.it - Pisa, un incontro per la prevenzione dei disturbi alimentari

, 24 gennaio 2025 - L'Università delle Mamme e dei Papà in collaborazione con l'assessorato per le politiche socio sanitarie del Comune diorganizza oggi alle 17 nell'Aula Magna dell'Istituto Santa Caterina in Piazza S. Caterina aundedicato alladeie ai primi sintomi. Interverranno l'avvocato Giovanna Bonanno, assessore alle politiche socio sanitarie del Comune die a seguire due dei massimi esperti sul tema deiche sono la professoressa Sara Calderoni dell'Istituto Stella Maris e il dottor Giovanni Gravina, direttore del centro per idella Casa di Cura San Rossore nonché presidente eletto della società italiana per lo studio deidel comportamento alimentare. Lo scopo dell'è quello di dare ai genitori e a tutti coloro che si relazionano con i giovani adolescenti e pre-adolescenti gli strumenti per prevenire l'insorgenza del disturbo- che è sempre più diffuso - e per intercettare gli eventuali primi sintomi/manifestazioni in modo da intervenire tempestivamente.