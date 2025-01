Agi.it - Pedofilia in Alto Adige, il vescovo di Bolzano chiede scusa alle vittime

AGI - "Chiedo perdonopersone coinvolte,comunità parrocchiali e ai fedeli. La perizia che è stata commissionata non è un punto di arrivo ma un mandato per continuare a lavorare con tutta la determinazione possibile: serve un cambiamento culturale". È quanto detto daldella Diocesi die Bressanone, Ivo Muser in una conferenza stampa riguardo l'indagine sugli abusi nei confronti dei minori nella Chiesa in. L'inchiesta affidata dallo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera ha rivelato che dal 1964 al 2024 nella Chiesaatesina sono avvenuti 67 i casi di abusi sessuali, di cui 59 ai danni di minori, da parte di 29 preti. "Mi assumo personalmente la responsabilità per le omissioni durante il mio episcopato, c'è stato un insufficiente controllo dei sacerdoti sospetti", ha ammesso il