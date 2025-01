Cesenatoday.it - Paurosa carambola sulla via Romea, dopo il violento scontro una delle auto prende fuoco

Leggi su Cesenatoday.it

via, è accaduto a Cesena nel pomeriggio di oggi, venerdì, intorno alle ore 16. In base ad una prima sommaria ricostruzione dell'incidente, proprio all'altezza del distributore di benzina, una Mercedes nera, nella svolta a sinistra, ha impattato in modo