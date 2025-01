Quotidiano.net - Paura all’Esselunga, si incendia un’auto gpl nel garage: punto vendita evacuato

Modena, 24 gennaio 2025 – Momenti diieri mattina per clienti e dipendenti del centro commerciale Esselunga di via Morane. Infatti per cause ancora in corso di accertamentovettura alimentata a Gpl ha preso fuoco nelcoperto e il fumo ha invaso tutto. Immediatamente è stato attivato il piano di emergenza con l’evacuazione di tutte le persone presenti per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco e il tecnico dal Comando di Modena che hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona. Presente sul posto anche il personale del soccorso sanitario Anpas ma per fortuna non si è riscontrato nessun infortunato. Infatti l’intervento è stato immediato: sono stati gli stessi direttori del supermercato a prendere subito in mano la situazione, creando Sicuramente c’è stato qualche momento concitato ma le fiamme sono state spente immediatamente e nel giro di due ore la situazione è tornata alla normalità.