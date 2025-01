Oasport.it - Pattinaggio artistico: Loena Hendrickx non difenderà il titolo agli Europei. La motivazione

Una notizia che era nell’aria, ma confermata solo poche ore fa.non potrà difendere il2025 didi figura, rassegna in scena presso la Tondiraba Ice Hall Arena di Tallinn dal 29 gennaio al 2 febbraio. La belga ha infatti annunciato ufficialmente la rinuncia a causa di un infortunio alla caviglia rimediato durante l’allenamento.Una stagione da dimenticare dunque per la pattinatrice che, dopo l’esordio di ottobre, ha dovuto saltare sia le due tappe del circuito Grand Prix che la Golden Spin di Zagabria, per poi incorrere nuovamente in un altro stop. L’atleta, non poco amareggiata, ha commentato la sua situazione nella testata locale Sporza.“Proprio quanto tutto cominciava ad andare secondo i piani, mi sono slogata la caviglia – ha detto– La sfortuna continua a perseguitarmi in questa stagione.