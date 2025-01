Perugiatoday.it - Passeggiata e torcolo per San Costanzo tra la Galleria nazionale, l'Isola di San Lorenzo e la pasticceria Sandri

Leggi su Perugiatoday.it

passeggiaa di San, pronta la seconda edizione in occasione delle celebrazioni per il patrono di Perugia, il 29 gennaio, per l'evento realizzato dallae dall’di San, in collaborazione con la diocesi di Perugia-Città della Pieve.L’evento si propone di.