Parco Mascagna riapertura sabato 1febbraio ore 12 | 30

2anews.it - Parco Mascagna, riapertura sabato 1°febbraio ore 12:30

Leggi su 2anews.it

Dopo lo slittamento causato dalle avverse condizioni meteo, che hanno rallentato i lavori di riqualificazione, tutto è pronto per ladel. I lavori per la riqualificazione delsono praticamente conclusi. Sono in corso di esecuzione gli ultimi interventi di dettaglio, al fine di riconsegnare l’area completamente riqualificata alla fruizione pubblica. .