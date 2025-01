Modenatoday.it - Parcheggi gratuiti "a tempo" per Aldi ed Esselunga, le critiche di Federconsumatori

Leggi su Modenatoday.it

Perplessità da via Canaletto: a sollevarle èModena in merito aidei supermercatied, il primo in particolare ativo già da qualchee oggetto di alcune segnalazioni da parte dei cittadini all'associazione. Sul piatto della discussione le limitazioni.