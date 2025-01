Tv2000.it - Paradosso eutanasia, chiede soldi per morire ma non si uccide. Coperta di insulti

In Brasile, una donna che aveva avviato una raccolta fondi per accedere al suicidio assistito ha cambiato idea dopo aver trovato una cura. La decisione ha suscitato proteste da parte dei donatori.