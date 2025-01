Panchina rossa a Pozzuoli in ricordo di Angela Gioiello

Leggi su Ilblogdigio.it

In onore di, vittima di violenza di genere, il 28 gennaio alle ore 10.00 in piazza Minopoli, il Comune diinaugurerà una. Larappresenta un simbolo di memoria e consapevolezza, un modo per ricordaree per sensibilizzare la comunità sulla problematica della violenza contro le donne. All’inaugurazione .indiIl Blog di Giò.