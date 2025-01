Casertanews.it - Otto arresti per la rapina in casa dell'avvocato Giaquinto

Leggi su Casertanews.it

misure cautelari per la banda specializzata in furti e rapine in abitazione, tra cui quella ai danniVittorioe dei suoi vicini di, avvenuta in pieno centro di Caserta il 22 aprile del 2023.Secondo quanto ricostruito, 4 persone, con i volti coperti con gli.