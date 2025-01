Puntomagazine.it - Operazione della Polizia di Stato a Caserta: smantellata banda specializzata in rapine e furti in abitazione, 8 indagati arrestati

Leggi su Puntomagazine.it

Coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale operante in CampaniaLadidiunitamente al Servizio Centralediha datoesecuzione, in tempi diversi, ad ordinanze di custodia cautelare nei confronti di n. 8ritenuti indiziati — sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – a vario titolo deidelitti di associazione per delinquere finalizzata allee aiin.Le indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno preso le mosse dallaviolenta rapina insubita, il 22 aprile 2023, da un noto avvocato die daisuoi vicini di casa.In particolare, 4 soggetti, travisati con “scaldacollo” calzati fino all’altezza del naso e concappellini muniti di visiera, si erano introdotti nella corte condominiale attraverso loscavalcamento di un muro di recinzione che permette di accedere ad un giardino confinantecon la corte stessa e, dopo aver percorso le scale esterne che conducono al primo piano dellostabile, avevano forzato una porta finestra, introducendosi nell’appartamento dei coniugivicini di casa dell’avvocato.