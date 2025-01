Ilrestodelcarlino.it - Operazione antidroga a Rosolina: trovato con la cocaina in auto. Denunciato un 23enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Rovigo), 24 gennaio 2025 –. La sostanza stupefacente era pronta per essere veduta in un’area del basso Polesine. Nei giorni scorsi, in(RO), i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Adria hannoin stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Rovigo, un cittadino extracomunitario, domiciliato nel basso polesine. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’è seguita al controllo e fermo del cittadino nordafricano, che era alla guida di un veicolo in una zona notoriamente dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, alla vista dei carabinieri, ha tentato di disfarsi di due involucri contenenti della sostanza, poi accertata essere, gettandoli dall’