Messinatoday.it - Omicidio Oteri, la Cassazione annulla la condanna all'ergastolo per l'ex agente penitenziario Puliafito

Leggi su Messinatoday.it

Ancora un colpo di scena per l’di Stefano, assassinato nel 1998 a Milazzo.Lahato con rinvio la sentenza diall’per Sebastiano, ex, indicato subito come esecutore materiale su mandato del boss Sem Di Salvo.