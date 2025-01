Ilgiorno.it - Nuovi cantieri per la tranvia. Ed è polemica

In arrivo altri duelungo via Vittorio Veneto per la costruzione della nuova"Milano-Seregno", da via Mattei a via Gobetti e da via Gobetti a via don Minzoni; in poche parole, nel tratto della passeggiata pedonale davanti al parco del cimitero, dove si tiene il "Mercato Nord" del mercoledì, dalla prossima settimana saranno posati new jersey e recinzioni. Tutto questo, nonostante il sindaco bressese Simone Cairo avesse richiesto espressamente a Città Metropolitana di Milano, all’audizione dello scorso 16 gennaio in Regione Lombardia, di "farsi parte attiva affinché prima dell’apertura disul territorio si debbano completare quelli già aperti e che hanno maturato oltre 220 giorni di ritardo". Invece, poche ore dopo l’audizione, al municipio di via Roma 25 arrivava una Pec "da parte della società incaricata da Città Metropolitana della realizzazione dell’opera, CMC di Ravenna, che preannunciava l’apertura di due, da via Mattei a via don Minzoni, in totale contraddizione con quanto condiviso nella stessa giornata" come precisato in un comunicato del Comune.