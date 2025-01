Sport.quotidiano.net - Nuova guida. Daniele De Rossi è il presidente dell’Ostiamare

E’ ‘sceso in campo’, di nuovo. Non con le scarpette ai piedi, ma per salvare dal crack quella società in cui ha mosso i primi passi da calciatore, prima di approdare a Trigoria:Deè il nuovo, ha acquisito le quote da Roberto Di Paolo. Viste le difficoltà economiche e strutturali (anche il Siena all’Anco Marzio giocò a porte chiuse) del club l’ex giocatore e allenatore della Roma si era detto pronto a intervenire. E così ha fatto, compiendo una scelta di cuore. A darne conferma l’assessore allo Sport della capitale, Alessandro onorato. "Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale dell’avvenuto acquisto da parte della società controllata daDe. Oggi scriviamo unapagina per l’Ostiamare". La squadra di Minincleri pesterà l’erba del Franchi il pmo 27 aprile e chissà che anche Denon torni al vecchio Rastrello per fare un tuffo nel passato.