Novak Djokovic spiega il ritiro | Avevo uno strappo E tiferà Zverev in finale | Merita il primo Slam

ha dato vita a un intensissimoset contro Alexander, infiammando la semidegli Australian Open: un’ora e ventidue minuti di gioco hanno infuocato la Rod Laver Arena di Melbourne, dove è stato il tie-break a risolvere la prima frazione. Il tedesco si è imposto con il punteggio di 7-6(5) dopo che il serbo ha mandato in rete una volée e subito dopo il 37enne ha deciso di ritirarsi, complici i postumi del fastidio muscolare accusato nel quarto divinto in rimonta contro Carlos Alcaraz.Alexandersi è così qualificato per la terzadella carriera dopo quelle perse al Roland Garros nel 2024 e agli US Open nel 2020: domenica 26 gennaio (ore 09.30) tornerà in campo per affrontare il vincente del confronto tra il nostro Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton, con il chiaro intento di poter fare festa per la prima volta in carriera.