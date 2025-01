Quifinanza.it - Netlflix aumenta il prezzo degli abbonamenti e lancia nuovi piani in quattro Paesi

In concomitanza con la pubblicazione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2024, Netflix ha annunciato un aumento dei prezziin Stati Uniti, Canada, Portogallo e Argentina. Considerando le strategie adottate in passato, è probabile che un simile rincaro possa arrivare anche in Italia nel breve periodo.in aumento negli Stati UnitiNel rapporto finanziario, Netflix non ha fornito dettagli precisi sugli aumenti, ma un portavoce dell’azienda ha dichiarato a The Verge che negli Stati Uniti il piano Standard con pubblicità passerà da 6,99 a 7,99 dollari al mese, il piano Standard da 15,49 a 17,99 dollari e il piano Premium da 22,99 a 24,99 dollari. Gli aumenti entreranno in vigore con la prossima fatturazione per tutti gli utenti dei mercati coinvolti.Oltre ciò, l’azienda ha anche anticipato la disponibilità di un nuovo servizio denominato “Extra Member con pubblicità”, che consente agli abbonati di aggiungere utenti estranei al proprio nucleo familiare per 7,99 dollari al mese.