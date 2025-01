Ilgiorno.it - Nel mirino dei ladri c’erano i collezionisti. Furto in casa, rubati ore e monete antiche

Leggi su Ilgiorno.it

Al secondo tentativo riescono ad entrare nell’appartamento e saccheggiano oggetti in oro e. L’insistenza deiche hanno colpito ieri mattina a Lodi, in un appartamento al piano rialzato di via Fogazzaro, non sembra essere casuale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Lodi, allertati dai residenti, sembra che iinizialmente abbiano provato a forzare la porta. Non ce l’hanno fatto e sono entrati con successo dalla portafinestra esterna. Ihanno saccheggiato oggetti di valore e, collezionate dal figlio di questa famiglia. Paola Arensi