Napoli il PSG piomba su Osimhen per l’estate | una strategia per pagare la clausola rescissoria da 75 milioni

Leggi su Dailynews24.it

Il Paris Saint-Germain guarda al mercato estivo con l’intento di rinforzare il reparto offensivo, individuato come principale lacuna dell’attuale rosa. Dopo l’acquisto di Kvara dalla SSC, il club parigino sembra intenzionato a riportare in auge il nome di Victor, attualmente in prestito al Galatasaray, ma ancora legato contrattualmente al. La scelta di non puntare sul .L'articolo, il PSGsuper: unaperlada 75