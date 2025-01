Pisatoday.it - Muore travolta da uno scooter mentre attraversa la strada

Investimento mortale nel tardo pomeriggio di giovedì 23 gennaio, intorno alle 19, in via Gora a Cascine di Buti, frazione del Comune di Buti. Una donna di 88 anni, Carolina Papucci, è mortada unostavando la. Un impatto violento che non ha lasciato.