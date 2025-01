Mps e operazione Mediobanca l’economista | Da preda a predatore

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'offerta da 13,3 miliardi di euro di Mps per? "Mai dire mai in finanza, col tempo le cose cambiano. Chi ricorda la parabola Fiat – General Motors dovrebbe non stupirsi sul caso Monte dei Paschi. Datore. Il risiko nel mercato finanziario continua ad essere tutt'altro che stabile". A dirlo .