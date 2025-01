Secoloditalia.it - Mps, da piccola banca “rossa” senza soldi alla conquista di Mediobanca. FdI: “Operazione utile”

“Il peccato veniale di un banchiere è fuggire con la cassa, quello mortale è parlare“, era una delle massime preferite da Enrico Cuccia, il banchiere “muto”, e un po’ gobbo, che per decenni, nella Prima Repubblica, aveva intessuto la ragnatela di rapporti tra politica e finanza sedendo sulla poltrona del colosso di via Filodrammatici, nella Milano da bere, con quel nome che manifestava un’umiltà non in linea con la mission del gruppo: Medio. Media? Che modestia! Quasi subito si capì che “top” sarebbe stato più adatto alle dimensioni del gigante. Oggi cosa penserebbe Cuccia – solcando a mani intrecciate dietro la schiena (come da foto in alto) quel piazzale che oggi porta il suo nome – di quell’offerta di scambio con quell’entità finanziaria che all’epoca avrebbe archiviato al rango di pesciolino di cannuccia? Ma gli anni passano, Cuccia non c’è più e Mps, che da oggi proverà a “scalare” Medio, è una realtà solida che conduce una propria battaglia, anche con sponda governativa, per approdare a un polorio di “cavalieri”, se non bianchi, almeno tricolore.