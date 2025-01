Lapresse.it - Movida molesta, Manfredi: “No a militarizzazioni, coordinamento nazionale per tutelare interessi di tutti”

(LaPresse) “Io non penso che possiamo militarizzare le piazze ne’ impedire alle persone di scendere per strada. Dobbiamo evitare gli estremismi e contemperare le esigenze, comprendendo anche il disagio di chi vive in luoghi centrali che vedono spesso presenza di persone 24 ore su 24.Ci sono norme che sono tra loro contrastanti, per questo ci vuole una livelloper contemperare glidi”. Lo ha detto Gaetano, sindaco di Napoli, intervistato a margine di un evento presso le Officine San Carlo.