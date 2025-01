Agi.it - Morta investita da un'auto la promessa del ciclismo Sara Piffer

Leggi su Agi.it

AGI - Ladelitalianooggi a soli 19 anni dopo essere statada un'mentre era in sella alla sua bicicletta in via Cesare Battisti tra Mezzocorona e Mezzolombardo in Trentino. Ferito in maniera lieve il fratello che si trovava su un'altra bici. Stando alla prima ricostruzione l'incidente dell'vettura che ha investito, un 70enne, stava procedendo dalla direzione opposta e, nel superare un altro veicolo, ha impattato conche è stata sbalzata a terra restando priva di sensi. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco di Mezzocorona, polizia locale della Rotaliana e l'elicottero con il medico d'urgenza.era nata a Trento il 7 ottobre del 2005, era originaria di Palu' di Giovo e gareggiava per la società Mendelspeck. Il cordoglio "sognava una nuova stagione da protagonista" "era una ragazza piena di energia e talento, cresciuta a Paiù di Giovo, dove abitava con la famiglia.