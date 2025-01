Padovaoggi.it - Mister Andreoletti: «Valente torna a disposizione. Pro Vercelli intensa, rinunciare oggi a Bortolussi e Liguori è molto difficile»

Leggi su Padovaoggi.it

C'è da festeggiare al meglio un 115ºcompleanno, c'è da continuare a macinare punti per non permettere al Vicenza di avvicinarsi in classifica. Due pensieri chiari perMatteoalla vigilia dell'impegnoimportante contro la Proall'Euganeo, sabato 25 gennaio alle 17.