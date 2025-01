Palermotoday.it - "Minacciava i dipendenti per farsi restituire mezzo stipendio": sequestrati 41 mila euro a un imprenditore

Pagava gli stipendi ai suoi lavoratori e poi gli chiedeva di restituirne la metà in contanti. La guardia di finanza ha sequestrato 41a undi Carini (del quale non è stato fornito il nome) attivo nel ramo del commercio di oggetti per la casa e ora indagato per estorsione.