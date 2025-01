Oasport.it - Mikaela Shiffrin torna sull’infortunio: “Esito catastrofico evitato per un millimetro”. E sul ritorno in gara…

ha annunciato la data del proprioin gara dopo la lunga assenza per infortunio: la fuoriclasse statunitense prenderà parte allo slalom di Courchevel, in programma giovedì 30 gennaio. Quella sulle nevi francesi sarà l’ultima gara di Coppa del Mondo prima dei Mondiali, che si disputeranno a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio. Ricordiamo che l’americana si è presentata al cancelletto di partenza per l’ultima volta lo scorso 30 novembre, quando uscì nella seconda manche del gigante di Killington.La quasi 30enne (spegnerà le candeline il prossimo 13 marzo), che ha nel mirino la centesima vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante, testerà la propria condizione in vista della rassegna iridata. La statunitense ne ha parlato in un’intervista concessa a Ski Racing Media: “Non mi sento al 100%, ma è abbastanza perre a gareggiare e presentarmi al cancelletto fa parte del processo di recupero.