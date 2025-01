Migranti oltre 500 arresti negli Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.55 ArrestatiStati Uniti 538illegali ed espulsi centinaia in una operazione di massa a pochi giorni dall'insediamento di Trump alla presidenza Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che le deportazioni sono avvenute con aerei militari. "Questa è solo una piccola anticipazione del lavoro che l'amministrazione Trump sta facendo per proteggere i confini della nostra nazione", si legge in un post pubblicato sul social X.