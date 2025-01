Romatoday.it - Metro B, un treno ogni 4 minuti nel 2025 rimane un miraggio

Il contratto di servizio di Atac, che regolerà i trasporti di Roma fino al 2027, ha avuto il via libera oggi, venerdì 24 gennaio, in commissione Mobilità. Ora dovrà essere discusso dai municipi che esprimeranno il loro parere (non vincolante) per poi tornare al Campidoglio per la definitiva.