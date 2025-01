Ilrestodelcarlino.it - Mega antenna in via Molino Mensa: è un rebus. Attivazione nelle mani del Comune, comitato deluso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’accensione dell’telefonica in viaa Osimo resta in balia della decisione del Tar che si esprimerà in primavera. Ilpotrebbe dare l’ok all’dell’impianto prima di quella data però, eventualmente prendendo atto di una contrarietà del tribunale., seppur in attesa della decisione del tribunale, ilspontaneo dei cittadini che oggi afferma: "Come cittadini del quartiere abbiamo espresso, in tutte le forme democraticamente possibili, il nostro dissenso rispetto alla sua collocazione in prossimità di un’area verde attrezzata e del Centro ricreativo Aquilone, entrambi destinati a bambini e nei pressi della sede della Croce Rossa. Così come abbiamo più volte espresso il nostro disappunto sia per l’inserimento di questa zona nel Piano antenne (strumento che perde la sua utilità se unindividua un’area troppo grande e che comprende la possibilità di installazione in zone non adatte) sia per il nostro mancato coinvolgimento nella scelta fatta dall’amministrazione Pugnaloni nel febbraio 2021, in periodo di piena pandemia Covid, né la presa di consapevolezza degli stessi rispetto alla decisione che veniva presa".