Feedpress.me - Medio Oriente, domani libere quattro soldatesse israeliane: ecco chi sono

Le Brigate Al Qassam, l’ala armata di Hamas, ha confermato che i prossimiostaggi a Gaza che saranno rilasciati sabato come parte dell’accordo di cessate il fuoco nell’enclave: Liri Albag , 19 anni; Karina Ariev , 20 anni; Daniella Gilboa , 20; e Naama Levy , 20. La quinto rimasto nella Striscia di Gaza, Agam Berger , non verrà rilasciata per il momento. Le donne.