Max Pezzali 2025 a Roma, la scaletta del concerto al Palazzetto dello Sport

Max, reduce dalla serie tv “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, torna aper 7 serate indimenticabili al Palazzo. Dal 24 gennaio al 2 febbraio, il palco si trasformerà in una macchina del tempo, portando il pubblico a rivivere le emozioni di un’epoca che ha segnato la vita di milioni di italiani.“Max Forever – Questo Pala non è un Albergo” è molto più di un semplice. È un vero e proprio viaggio nella musica di Max, un percorso che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, dagli 883 ai successi da solista.LadelLadelè un vero e proprio tuffo nel passato, con tutti i brani più amati dal pubblico: da “Sei un mito” a “Gli anni”, da “La regola dell’amico” a “Tieni il tempo”. Non mancheranno le sorprese, con duetti inaspettati e remix che riporteranno alla mente ricordi indelebili.