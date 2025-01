Oasport.it - Mattia Casse amareggiato: “Sono veloce, ma devo fidarmi di più. In discesa darò il meglio”

Leggi su Oasport.it

Una prova con buone indicazioni persulla “Streif”. L’azzurro occupa la settima piazza nel superG di Kitzbuhel, iconica tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, rendendosi artefice di una prestazione viziata da qualche sbavaturaNello specifico, il nativo di Moncalieri ha perso terreno prima del salto dell’Hausberg, registrando un tempo di 1:13.92 con un ritardo di +0:67 rispetto all’elvetico Marco Odermatt, leader in 1:13:25. Intercettato ai microfoni della Rai, l’atleta ha commentato quanto fatto, non nascondendo un pizzico di amarezza.“La mia prova? C’è poco da raccontare,, masempre – ha detto– Tentenno sempre un attimo e questo brucia decimi per il podio. Lo so,battere chiodo su questo aspetto. Ho sciato bene, domani sicuramente metteremo in campo il“.